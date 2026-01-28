Calciomercato news di oggi in diretta | l'Inter conta sul pressing di Perisic la Juve aspetta Kolo Muani Il Napoli ha l'Ok di Alisson Santos
Questa mattina il mercato si infiamma con diverse trattative in corso. L'Inter punta forte su Perisic, che sta spingendo per restare e convincere la società. La Juventus invece aspetta l’arrivo di Kolo Muani, sperando di chiudere presto l’accordo. Il Napoli, intanto, ha ottenuto l’ok di Alisson Santos e lavora per formalizzare il trasferimento. Le trattative sono calde e ancora molto movimento nelle prossime ore.
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve ci riprova per Kolo Muani, Napoli su Alisson Santos e Fortini
Il calciomercato di oggi offre aggiornamenti sulle trattative in corso tra le principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli e altre.
Calciomercato, news di oggi in diretta: Giovane al Napoli, Juve è fatta per En-Nesyri. L’Inter rivuole Perisic
Le ultime notizie di calciomercato di oggi, 23 gennaio 2026, aggiornano le trattative in corso tra le principali squadre di Serie A.
Calciomercato: news, indiscrezioni e trattative del 23 gennaioGiornata di arrivi anche in casa Inter, che nella mattina di venerdì 23 gennaio ha accolto il nuovo difensore Leon Jakirovic. Il giovane difensore classe 2008 è in arrivo dalla Dinamo Zagabria ed è al ... sport.sky.it
Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla JuventusLe news di calciomercato 21 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. fanpage.it
C’è una data chiave per il ritorno di Kolo Muani Quando si capirà se tornerà alla Juventus - facebook.com facebook
Il retroscena: i segnali per #KoloMuani, perché la #Juve vuole provarci fino in fondo x.com
