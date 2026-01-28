Calciomercato news di oggi in diretta | l'Inter conta sul pressing di Perisic la Juve aspetta Kolo Muani Il Napoli ha l'Ok di Alisson Santos

Questa mattina il mercato si infiamma con diverse trattative in corso. L'Inter punta forte su Perisic, che sta spingendo per restare e convincere la società. La Juventus invece aspetta l’arrivo di Kolo Muani, sperando di chiudere presto l’accordo. Il Napoli, intanto, ha ottenuto l’ok di Alisson Santos e lavora per formalizzare il trasferimento. Le trattative sono calde e ancora molto movimento nelle prossime ore.

