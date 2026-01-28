Calciomercato Milan Aké è l’obiettivo della chiusura di mercato | lui vuole…

Il Milan punta ancora a rinforzare la difesa. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Nathan Aké, che sembra essere tra i preferiti per chiudere l’operazione in questa sessione di mercato. I dirigenti rossoneri stanno lavorando per trovare un accordo e portare il difensore olandese in Italia, anche se la trattativa non è ancora definita. Aké, dal canto suo, sembra disposto a cambiare squadra, e i contatti tra le parti sono intensi.

Calciomercato Milan. Il Milan continua a muoversi con attenzione sul mercato e tra i profili monitorati per rinforzare la difesa spunta anche quello di Nathan Aké. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il nome del centrale del Manchester City sia sotto osservazione da diverse settimane, pur nella consapevolezza della complessità dell’operazione. Secondo quanto riferito dal giornalista, l’interesse rossonero non è affatto recente: “ È un nome che il Milan sta monitorando da inizio gennaio, consapevole del fatto che si tratta di un’operazione piuttosto complicata a livello di costi “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Milan punta ancora su Nathan Aké per rinforzare la difesa.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato.

