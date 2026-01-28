Calciomercato l’Inter valuta Franck Kessie a parametro zero

L’Inter sta valutando seriamente l’idea di portare in squadra Franck Kessie a parametro zero. Il centrocampista, svincolato, potrebbe essere un colpo low cost per i nerazzurri, che cercano rinforzi a centrocampo senza spendere troppo. La società ha già avviato i primi contatti e punta a chiudere la trattativa nelle prossime settimane.

Si ritorna a parlare di parametri zeri. Non più tardi di un paio di stagioni fa – sul finire dell'era Suning – regola non scritta dei comandamenti marottiani, possibili occasioni di calciomercato in tempi di vacche decisamente più grasse: ecco che allora l'Inter potrebbe provarci per il centrocampista Franck Kessie. L'interesse per Franck Kessie si fa più concreto nel calciomercato dell'Inter. L'Inter pensa a Kessie per rinforzare il centrocampo a giugno, nonostante il suo attuale legame con il Milan. C'è anche l'Inter tra le squadre interessate a comprendere gli sviluppi del futuro di Franck Kessie. Non esistono trattative in corso tra le parti, ma la volontà di aggiornarsi più avanti, pensando al mercato di giugno.

