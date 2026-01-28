Calciomercato Inter per la porta c’è anche l’ex André Onana?

La corsa per la porta dell’Inter si infiamma. Negli ultimi giorni, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato gli agenti di André Onana, il portiere camerunense che ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 202223. Ora si torna a parlare di un possibile ritorno, anche se niente è ancora deciso.

Un nome già conosciuto. Secondo il Daily Mail gli uomini di calciomercato dell'Inter in questi ultimi giorni avrebbero incontrato gli agenti di André Onana, portiere camerunense passato da queste parti nel 202223. Classe 1996, l'estremo difensore vice campione d'Europa 2023 gioca oggi in Turchia.

L’Inter si muove sul mercato e punta a rinforzare il portiere.

Il Camerun si trova al centro di un caos interno, con due liste di convocati contrapposte per la prossima Coppa d'Africa.

