Il Milan si prepara all’ultimo giorno di mercato con una decisione importante. I dirigenti rossoneri sono pronti a chiudere un colpo che potrebbe fare la differenza nella seconda metà della stagione. La finestra di gennaio si chiuderà lunedì alle otto di sera, e il club milanese sta lavorando intensamente per portare a termine l’operazione. I tifosi aspettano con ansia, sperando che questa mossa possa rilanciare le ambizioni della squadra.

Siamo giunti alle fasi conclusive del calciomercato invernale: lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00, chiuderà questa finestra trasferimenti e il Milan - che fin qui si è limitato al solo arrivo di Niclas Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro - può regalare ancora qualche sorpresa ai propri sostenitori. Di che tipo? In uscita, potrebbe verificarsi ancora qualcosa ma, soprattutto, in entrata il Diavolo può piazzare nel finale le zampate decisive per innesti importanti. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA La sensazione che è il Milan, in attacco, rimanga così in questo rush finale di calciomercato poiché l'intenzione di Christopher Nkunku sembra essere quella di restare in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan ha deciso: è sicuramente questo il colpo giusto. Le ultime

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il Milan continua a monitorare le opportunità di rafforzamento a centrocampo, valutando possibili acquisti sia in Italia che all'estero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Milan, idea Rabiot per il centrocampo Le ultime news da Luca Marchetti

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato Milan, è fatta per il giovane difensore Cissè: i dettagli; Milan, proposta dalla Turchia per Loftus-Cheek: i dettagli e la risposta di Tare; Calciomercato, il Milan insiste su Gila: l’incontro tra Furlani e Lotito; Füllkrug già decisivo, ma il calciomercato del Milan non è finito: tutte le trattative di gennaio.

Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter conta sul pressing di Perisic, la Juve aspetta Kolo Muani. Il Napoli ha l’Ok di Alisson SantosCalciomercato in diretta, le news di oggi 28 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Milan, discorsi per Puljic del Bayern: retroscena sulla Juve | CMPuljic dalla Juve al Milan: le ultime di Calciomercato.it sull'interesse e il tentativo dei rossoneri per il talento del Bayern Monaco ... calciomercato.it

Dall'Olanda: " #Milan interesse per Aké". Può essere il colpo di #calciomercato La situazione #SempreMilan x.com

Dall'Olanda: "#Milan interesse per Aké". Può essere il colpo di #calciomercato La situazione #SempreMilan - facebook.com facebook