Calcio uisp La Limitese si impone 2-1 in casa Le qualificate ai quarti di Coppa

La Limitese vince 2-1 in casa contro il Casa Culturale e si prende la qualificazione ai quarti di Coppa. Fontani e Mati segnano i gol decisivi e spingono la squadra verso le finali scudetto del campionato di Serie A1 di calcio Uisp Empoli Valdelsa. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa una vittoria importante per il proseguimento della stagione.

Fontani (nella foto) e Mati firmano l’impresa della Limitese, che nel campionato di Serie A1 di calcio Uisp Empoli Valdelsa, piega 2-1 Casa Culturale e prosegue la propria rincorsa alle finali scudetto. Rinviate invece per impraticabilità di campo Ferruzza-Unione Valdelsa, Gavena-Scalese e in Coppa Uisp Le Cerbaie-Brusciana. Per questa competizione, con formazioni di A2 e A3, ecco il quadro delle qualificate ai quarti di finale dopo la 2ª fase: La Serra, 4 Mori, Montespertoli, Gs Sciano, San Gimignano, Montaione, Castelnuovo e Staggia. Ecco il quadro dell’ultimo weekend. Serie A1: Computer Gross-Rosselli 3-3; Usap-Real Isola 1-2; Fibbiana-Massarella 2-1; Ferruzza-Unione Valdelsa rinviata; Vitolini-Martignana 3-3; Limitese-Casa Culturale 2-1; Gavena-Scalese rinviata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio uisp. La Limitese si impone 2-1 in casa. Le qualificate ai quarti di Coppa Approfondimenti su Limitese Calcio Calcio uisp. Coppa Uisp e Serie A1: il programma completo delle partite del fine settimana Ecco il programma delle partite del fine settimana per il Calcio Uisp, con la Coppa Uisp e la Serie A1. Calcio, Coppa Italia, Inter-Venezia 5-1 nerazzurri ai quarti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Limitese Calcio Argomenti discussi: Calcio Uisp. Terzo successo di fila per il Gavena. Continua la scalata dell’Unione Valdelsa; Calcio uisp. La Limitese si impone 2-1 in casa. Le qualificate ai quarti di Coppa; Calcio uisp. Stasera gioca la Computer Gross. Il programma completo delle gare. Calcio uisp. Stasera gioca la Computer Gross. Il programma completo delle gareRiparte stasera un altro turno di Serie A1 del campionato Uisp Empoli Valdelsa. E sarà subito big-match: a Santa ... lanazione.it Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80Dopo la prima di ritorno del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra torna solitario il Castelnuovo ... lanazione.it CALCIO UISP ABRUZZO 11G SENIOR PE - SERIE A Questa sera il BigMatch tra Pescara Nord e Pentagono Pescara (calcio di inizio ore 21.00, Zanni). Il Patron del sodalizio che insegue, così parlò in vista della SuperSfida al cospetto della prima della - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.