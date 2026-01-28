Calcio Gasperini | Proviamo a vincere ma playoff no problema

Gian Piero Gasperini si presenta sicuro alla vigilia della sfida di Europa League contro il Panathinaikos. Dal suo punto di vista, la Roma può puntare a vincere la partita senza troppi problemi, anche se i playoff non sono il suo obiettivo principale. In conferenza stampa dallo stadio Spyros Louis, il tecnico ha parlato delle ambizioni europee della squadra, dell’emergenza in attacco e delle priorità per il resto della stagione.

Roma, 28 gen. (askanews) – Alla vigilia dell’ultima gara della Fase a Campionato di Europa League contro il Panathinaikos, in programma ad Atene, Gian Piero Gasperini ha presentato il match in conferenza stampa dallo Stadio Spyros Louis, facendo il punto sugli obiettivi europei della Roma, sull’emergenza offensiva e sulle priorità stagionali. Il tecnico giallorosso ha chiarito subito l’approccio alla sfida: “Proveremo a fare risultato. Siamo comunque qualificati nei primi 24 e, se riusciremo a entrare nei primi 8, saremo ancora più felici perché salteremo un turno di playoff. In questo momento, però, è chiaro che la priorità, in questo periodo della stagione, è il campionato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

