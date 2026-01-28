Calcio a 5 Europei | l’Italia batte la Polonia 4-0

L’Italia riprende la corsa agli Europei di calcio a 5 battendo 4-0 la Polonia. Dopo la sconfitta contro il Portogallo, la Nazionale di Salvo Samperi si rialza e mette in mostra una prestazione convincente. La squadra italiana ha dominato la partita, lasciando poco spazio agli avversari e rafforzando le sue possibilità di passare il turno nel Gruppo D.

L’Italia rialza subito la testa e rilancia le proprie ambizioni negli Europei 2026 di calcio a 5. Dopo la sconfitta dell’esordio contro il Portogallo, la Nazionale guidata da Salvo Samperi risponde con una prestazione autoritaria nella seconda gara del Gruppo D, superando nettamente la Polonia con un secco 4-0. Il successo dell’Italia di Calcio a 5 contro la Polonia rimette gli azzurri in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, rimandando ogni verdetto all’ultima e decisiva sfida. Sul parquet di Lubiana l’Italia parte forte sbloccando la gara dopo meno di tre minuti: De Oliveira controlla e, con una rapida conclusione di punta, sorprende il portiere polacco infilando il vantaggio.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Europei CalcioA5 Calcio a 5: l’Ungheria batte la Polonia agli Europei e manda un avviso all’Italia Durante gli Europei di calcio a 5 2026, l’Ungheria ha battuto la Polonia nel match di apertura del Gruppo D, tenutosi a Lubiana. LIVE Polonia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: alle 16.00 il calcio d’inizio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. L'ITALVOLLEY batte anche la POLONIA, è FINALE MONDIALE! Polonia-Italia 0-3 | DAZN Highlights Ultime notizie su Europei CalcioA5 Argomenti discussi: EURO 2026, l'Italfutsal perde Venancio: c'è Podda. Samperi: Completamente focalizzati sul Portogallo; Quando gioca l’Italia agli Europei di calcio a 5 2026? Orari partite, avversarie, tv, streaming; UEFA Futsal Euro 2026, girone D: alle ore 20.30 la decisiva Italia-Polonia, LIVE e RAIPLAY; LIVE Italia-Portogallo, 2-6, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: i lusitani dilagano nel finale e vincono al loro esordio contro gli azzurri. LIVE Italia-Polonia 3-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: prima frazione di gioco dominata dagli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32 I 3 gol, arrivati dai piedi di De Oliveira e Barichello, danno all'Italia un certo margine di sicurezza ... oasport.it Europei calcio a 5 2026, la classifica del girone dell’Italia: importante differenza reti favorevoleL'Italia ha sconfitto la Polonia con un perentorio 4-0 e si è issata al secondo posto nel gruppo D agli Europei 2026 di calcio a 5: dopo la battuta ... oasport.it Si ride e si scherza ma il Milan in questa stagione ha attualmente la striscia più lunga dí imbattibilità, tra i cinque principali campionati europei. Max Allegri è tornato #calcio #fblifestyle - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.