Cagliari Pisacane ha convinto tutti o quasi dalle critiche agli applausi

Dopo settimane di critiche, Fabio Pisacane riesce a cambiare l’umore dei tifosi del Cagliari. L’allenatore ha ottenuto un risultato importante, passando dalle critiche agli applausi. La sua gestione, soprattutto sui giovani, sembra aver convinto anche chi aveva dubbi. La squadra ora mostra più compattezza e determinazione, e l’ambiente si prepara a supportare il tecnico con rinnovato entusiasmo.

