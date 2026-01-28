Caduta dell’ultraleggero resta gravissimo l’istruttore di volo | ha ustioni sul 90% del corpo
Restano gravissime le condizioni del 68enne istruttore di volo rimasto ferito nell’incidente di ieri pomeriggio a Contrada Olivola. L’ultraleggero è precipitato subito dopo il decollo, e l’istruttore ha riportato ustioni sul 90% del corpo. I soccorritori hanno lavorato a lungo per stabilizzare l’uomo, che ora si trova in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le prime ipotesi indicano un problema tecnico o un errore di pilotaggio.
Sono gravissime le condizioni del 68enne istruttore di volo rimasto ferito nello schianto dell'ultraleggero precipitato ieri pomeriggio a Contrada Olivola subito dopo il decollo. Nella notte, i sanitari del Rummo ne hanno disposto il trasferimento al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. L'uomo presenta ustioni sul 90% del corpo.
