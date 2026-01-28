Cade un grosso albero in strada a Roma | colpito un autobus Atac alla Balduina Nessun ferito

Un grosso albero è caduto questa mattina in via Ugo de Carolis, nella zona della Balduina a Roma. L’albero ha colpito un autobus di linea e un’auto che passavano in quel momento. Per fortuna, nessuno si è fatto male, anche se i passanti si sono spaventati vedendo la scena. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la strada e rimuovere i rami caduti. La viabilità è rimasta bloccata per alcune ore.

Momenti di paura in via Ugo de Carolis, alla Balduina a Roma, dove un grosso albero è caduto sulla carreggiata colpendo con i rami un'auto e nella parte posteriore un autobus di linea. Sul posto pattuglie per la messa in sicurezza e la chiusura della strada all'altezza di via Ugo de Carolis. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti.

