Caccia all’attaccante ieri incidente in auto per il francese a Londra | illeso Kolo Muani la priorità ma è stallo con il Psg

Ieri pomeriggio a Londra, il francese Kolo Muani ha avuto un incidente in auto, ma fortunatamente è uscito illeso. La caccia all’attaccante continua, con il Paris Saint-Germain che cerca un giocatore di alto livello per rafforzare il reparto offensivo. La priorità resta Muani, anche se al momento c’è uno stallo tra il club e il giocatore. Intanto, il club pensa a un attaccante che possa fare rifiatare Yildiz, senza dover per forza puntare a un rinnovo a lungo termine. L’obiettivo è trovare un’

Trovare un elemento d’attacco di alto livello, in grado di fare rifiatare Yildiz, ma non per forza un giocatore da tenere anni: perché poi, in estate, si potrà procedere ad acquisti più mirati e ‘spallettiani’ non legati alle contingenze. Questa la direzione che sta seguendo la Juve negli ultimi giorni di mercato dopo che è saltato il colpo En-Nesyri. Il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani, ora in prestito dal Psg al Tottenham, è appunto appeso alla necessità di una operazione a tempo che si vive alla Continassa. Sembra ripetersi quanto accaduto nell’estate scorsa, quando la permanenza di Kolo dopo gli ottimi mesi alla Juve si rese impossibile: il giocatore sarebbe ben felice di rivestire il bianconero, ma il Psg non fa sconti anche pensando a una situazione temporanea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caccia all’attaccante, ieri incidente in auto per il francese a Londra: illeso. Kolo Muani la priorità, ma è stallo con il Psg Approfondimenti su Londra Incidente Brutto incidente per Kolo Muani a Londra: attaccante illeso, solo tanto tanto spavento In un incidente a Londra, Kolo Muani è stato coinvolto quando uno pneumatico della sua Ferrari è esploso. Kolo Muani Juve, trattativa avviata: il Tottenham dà il via libera. La formula per strappare l’attaccante al PSG La Juventus ha avviato le trattative per ingaggiare Kolo Muani, che potrebbe lasciare il PSG. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Londra Incidente Argomenti discussi: Juve Stabia. Fatta per Torrasi, ora caccia all’attaccante; Juve a caccia di un attaccante? Khephren Thuram sorprende tutti invitando in bianconero Karim Benzema; Calciomercato: tutte le news e le indiscrezioni di oggi LIVE; Il Pisa verso la conclusione del mercato: nerazzurri a caccia di un attaccante e un esterno. Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani. Fuggi fuggi Toro, via Ngonge. L’Inter aspetta Perisic x.com Kolo Muani, che paura: Ferrari distrutta in un incidente, ecco come sta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.