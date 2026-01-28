Caccia ai furbetti delle prestazioni sociali agevolate protocollo tra Comune e Guardia di Finanza

Questa mattina, a Riccione, è stato firmato un nuovo accordo tra il Comune e la Guardia di Finanza per rafforzare i controlli sulle prestazioni sociali. L’obiettivo è individuare eventuali furbetti che ottengono benefici senza averne diritto. La firma è avvenuta alla Residenza comunale, con il comandante Poggi e la sindaca Angelini che hanno sottolineato l’importanza di collaborare per tutelare le risorse pubbliche.

Stretta collaborazione con le Fiamme Gialle per prevenire irregolarità a tutela dei cittadini in condizioni economiche e sociali svantaggiate L'accordo si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la collaborazione istituzionale a tutela del bilancio pubblico statale e degli enti locali, con l'obiettivo di potenziare il sistema dei controlli e contrastare comportamenti illeciti messi in atto da chi, attraverso dichiarazioni mendaci o raggiri, tenta di accedere indebitamente a misure di sostegno sociale. Grazie al protocollo, la Guardia di Finanza può accedere in modo più rapido ed efficace a dati, informazioni e analisi di contesto, utili allo svolgimento delle attività di verifica.

