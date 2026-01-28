Caccia agli insegnanti di sinistra il professore ribelle | Schedatemi pure

La polemica sui professori di sinistra non si placa. Azione studentesca ha avviato una campagna per identificare insegnanti che, secondo loro, fanno propaganda politica durante le lezioni. Nei giorni scorsi hanno chiesto agli studenti di segnalare eventuali casi, promettendo di schedare i docenti che si schierano troppo apertamente. La reazione dei professori è divisa: alcuni si difendono, altri preferiscono restare in silenzio. La vicenda continua a tenere banco nelle scuole italiane.

Scoppia la polemica dopo che Azione studentesca ha lanciato un sondaggio nelle scuole chiedendo di segnalare i casi di propaganda di sinistra È "caccia" ai professori di sinistra "che fanno propaganda durante l'orario di lezione". L'iniziativa è di Azione studentesca, che nelle scorse settimane ha lanciato l'iniziativa "La scuola è nostra", rivolgendo una serie di domande agli studenti. Ci sono quelle sull'edilizia scolastica e quelle sull'orientamento politico dei docenti, puntando però solo su quelli identificati proprio come di sinistra. L'iniziativa non è passata inosservata e c'è chi, da dietro la cattedra, passa al contrattacco: "Sono di sinistra, schedatemi pure".🔗 Leggi su Today.it

Il caso del sondaggio al liceo Leopardi Majorana, che indagava la presenza di insegnanti di sinistra, ha suscitato discussioni.

