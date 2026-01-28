Bus bloccati dalle auto in doppia fila all' uscita delle scuole autisti minacciati dopo aver chiesto di spostarle

Due autobus sono rimasti bloccati nel traffico a causa delle auto in doppia fila parcheggiate a Shangai e Montenero. I proprietari delle vetture, secondo quanto denunciato da Autolinee Toscane, avrebbero anche minacciato i conducenti che chiedevano loro di spostare i propri mezzi. Alla luce di quanto emerso, l'azienda fa sapere “di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare le condizioni per procedere legalmente nei confronti di queste persone”. Il primo episodio si è verificato in via Stenone all'uscita delle scuole. Qui gli autobus sono stati impossibilitati a passare a causa delle macchine in sosta vietata.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Bus Auto Centinaia di auto contromano in Galleria dopo la partita del Napoli: bus bloccati, code e traffico impazzito Presa a pugni in faccia sul bus per aver chiesto a un passeggero di abbassare la voce La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bus Auto Argomenti discussi: Brindisi, baby vandali lanciano piccoli sassi contro l'autista: bloccati sul bus e identificati; Ponte Garibaldi a 'mezzo servizio', la protesta dei residenti: Da tre mesi senza bus e posti auto; Via Marconi in tilt. La rabbia dei residenti: Lunghe code e traffico. È una zona nel caos; Modena, carambola tra bus e automobili: undici feriti. BELLUNO. AUTO E BUS NELLA NEVE SENZA CATENE: OLTRE VENTI INTERVENTI DI SOCCORSO Raffica di incidenti stradali e uscite di strada autonome a causa della neve. Oltre 20 mezzi tra auto e pullman bloccati senza catene. In totale sono più di 40 facebook Brindisi, baby vandali lanciano piccoli sassi contro l'autista: bloccati sul bus e identificati x.com

