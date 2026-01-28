Burocrazia dimezzata per 450 milioni di opere | ecco cosa cambierà nelle città toscane

La Toscana accelera sui fondi europei e semplifica le procedure. Con una nuova legge, il governo ha bloccato la burocrazia, dimezzando i passaggi necessari per realizzare 450 milioni di investimenti pubblici. In città come Firenze, ora le opere pubbliche strategiche saranno più veloci da avviare e completare.

FIRENZE – La Toscana ingrana la marcia alta sui fondi europei. Una mossa legislativa ha permesso di mettere al sicuro ben 41 opere pubbliche strategiche. Si tratta di progetti finanziati dal Pnrr e dal Piano nazionale investimenti complementari che rischiavano di arenarsi nelle secche della burocrazia. Il valore complessivo dell'operazione è imponente: oltre 450 milioni di euro. Tutto ruota attorno alla legge regionale 122022. Questa norma ha introdotto una procedura snella per le variazioni urbanistiche. Senza questo scudo normativo, i tempi ordinari avrebbero reso quasi impossibile rispettare la scadenza tassativa del 2026 imposta dall'Europa.

