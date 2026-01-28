Burattino di legno anima di vento | la Discobolo Sciacca porta in scena sport emozione e inclusione

Sabato 30 gennaio, a Macerata, il gruppo della Discobolo Sciacca si presenta con uno spettacolo che combina danza, sport e emozioni. Trenta persone tra atleti e tecnici portano in scena “Burattino di legno, anima di vento”, un’opera che punta a sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale. La scena del cine-teatro Italia si anima con una rappresentazione che unisce arte e sport, trasmettendo un messaggio forte e diretto.

Una delegazione composta da trenta persone, tra atleti e tecnici della Discobolo Sciacca, sarà protagonista sabato 30 gennaio al cine-teatro Italia di Macerata dove porterà in scena "Burattino di legno, anima di vento", un'opera che unisce danza, sport ed emozione con un forte messaggio sociale.

