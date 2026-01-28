La casa automobilistica Bugatti ha svelato un nuovo modello che rende omaggio alla Veyron, la leggenda che ha fatto la storia delle supercar. Si tratta di una vettura che combina l’aspetto iconico della supercar dei record con le innovazioni tecnologiche dell’ultima Chiron. Un tributo che unisce passato e presente, con un design riconoscibile e prestazioni al top.

A poco più di 20 anni dal lancio della supercar che ha riscritto i record, Bugatti ha presentato quello che è un vero e proprio omaggio, a partire dal nome, alla Veyron e al suo ideatore, Ferdinand Karl Piëch. La F.K.P. Hommage svelata dalla casa francese ripropone il mito della Veyron recuperandone l'iconico design, ma è realizzata a partire dall'ultima evoluzione della piattaforma già impiegata sul modello Chiron. Come la versione Super Sport della seconda hypercar di casa Bugatti, anche la F.K.P Hommage monta un motore W16 da 1.600 Cv quadriturbo, ma introduce alcune innovazioni tra cui turbocompressori e intercooler maggiorati e un cambio rinforzato per gestire al meglio l'aumento della coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bugatti e il tributo alla Veyron, omaggio a Ferdinand Piëch

