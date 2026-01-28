Buffon | Non tornerei mai a 18 anni ci vuole troppa energia per rifare quanto ho fatto

Gianluigi Buffon apre una finestra sulla sua vita. Il portiere, ormai vicino ai 48 anni, dice di non voler tornare indietro ai 18. “Ci vuole troppa energia per rifare tutto quello che ho fatto”, spiega. Poi aggiunge che, a livello fisico, si sente come la sua età, ma di testa si sente molto più giovane o molto più vecchio, a seconda dei momenti. Buffon si mostra sincero, senza filtri, e con una buona dose di realismo sulla sua condizione attuale.

L'ex portiere del Parma nel giorno del suo compleanno: "Fisicamente mi sento l’età che ho, 48 anni, di testa invece passo dai 15 ai 60 anni" "Il mio compleanno? Fisicamente mi sento l’età che ho, 48 anni, di testa invece passo dai 15 ai 60 anni. Se tornerei ad avere 18 anni senza però poi vincere il mondiale? No. E non ci tornerei neanche pensando di vincerlo: ci vuole tanta energia per fare la vita che ho fatto per quasi trent’anni”. A parlare, nel giorno del suo 48esimo compleanno, è il campione del mondo e capo delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon, intervistato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Gigi Buffon compie 48 anni e, nonostante il tempo passi, resta uno dei più grandi nel calcio italiano.