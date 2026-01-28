Bronzo internazionale per la Chimera Nuoto al Challenge di Ginevra

La Chimera Nuoto torna a casa con un bronzo dal Challenge di Ginevra. La squadra italiana ha conquistato un terzo posto internazionale, portando a casa un risultato di rilievo. I nuotatori hanno dato il massimo in vasca, dimostrando grinta e determinazione. Questa medaglia aggiunge un’altra pagina positiva alla stagione della società.

Un prestigioso terzo posto internazionale arricchisce il bilancio della Chimera Nuoto al Challenge International di Ginevra. Quindici atleti della società aretina, accompagnati dai tecnici Marco Licastro e Marco Magara, hanno preso parte alla cinquantanovesima edizione di uno dei meeting più storici e competitivi del panorama europeo, confrontandosi con alcuni dei migliori nuotatori a livello internazionale. Protagonista della trasferta svizzera è stata Sofia Napoli, classe 2010, capace di conquistare la medaglia di bronzo nei 400 misti con l'ottimo tempo di 4'53"13, alle spalle di due atlete appartenenti alla nazionale spagnola e al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre.

