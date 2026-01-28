Brisighella lavori in corso Chiusura temporanea per la provinciale 23

A Brisighella la provinciale 23 sarà chiusa per alcuni giorni. La strada, che collega Monticino e Limisano, rimarrà interdetta al traffico per permettere lavori di messa in sicurezza e riparazioni dopo alcune frane. La circolazione sarà sospesa fino al completamento degli interventi, che richiedono un intervento rapido e senza compromessi.

Modifiche alla viabilità per alcuni giorni nel territorio comunale di Brisighella. Per consentire interventi di messa in sicurezza e ripristino di frane, sarà sospesa temporaneamente la circolazione lungo la Strada Provinciale 23 “Monticino e Limisano”. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 0+400 e il km 0+500, dalle ore 8.00 di lunedì 2 febbraio alle ore 17.00 di venerdì 6 febbraio 2026, e comunque fino al termine dei lavori. Durante il periodo di sospensione della circolazione saranno attivati percorsi alternativi. I veicoli provenienti da Brisighella e diretti verso Riolo Terme e Casola Valsenio dovranno percorrere la S.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

