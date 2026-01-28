I carabinieri di Borgoloreto hanno trovato il ricercato nascosto nel cassone del letto. L’uomo, condannato a più di quattro anni per rapina ed estorsione, era sfuggito all’arresto dopo un ordine di carcerazione emesso a gennaio dal Tribunale di Napoli. Quando sono andati a prenderlo a casa, però, di lui nessuna traccia. Solo qualche ora dopo, lo hanno scovato in modo insolito, nascosto proprio nel letto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 21 gennaio scorso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli lo avrebbe costretto a 4 anni e 3 mesi di reclusione per rapina ed estorsione ma quando i carabinieri della stazione di Borgoloreto lo sono andati a cercare a casa, di lui nessuna traccia. Era irreperibile da quel giorno, il 54enne scovato nel cassone del letto a casa di un conoscente dai militari dell’arma ai quali ha detto “Brigadiere, ci ho provato”. I militari non si erano arresi nelle ricerche e ieri sera hanno scoperto che si sarebbe potuto nascondere nell’appartamento di un conoscente, nel quartiere San Lorenzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Brigadiere, ci ho provato’, ricercato scovato nel cassone del letto

Approfondimenti su Napoli tribunale

Un 54enne latitante è stato catturato a Napoli, nascosto in un contenitore sotto il letto.

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 54 anni che si nascondeva nel cassone del letto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli tribunale

Argomenti discussi: Brigadiè ci ho provato: ricercato nascosto sotto al letto arrestato a Napoli; Annamaria Broda, la vigilessa catechista uccisa da un malore a 43 anni sull'uscio di casa. Il fratello: Abbiamo provato a rianimarla,...; Lino Guanciale: Messina Denaro? Non è stata solo un'impresa ma una pagina di storia. Ecco cosa ho provato; Io mamma, ho denunciato mio figlio tossicodipendente: meglio in cella che morto.

'Brigadiere, ci ho provato', ricercato scovato nel cassone del lettoIl 21 gennaio scorso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli lo avrebbe costretto a 4 anni e 3 mesi di reclusione per rapina ed estorsione ma quando i carabinieri della stazione di Bo ... ansa.it

Un cinquantaseienne di Napoli è stato arrestato per tentata truffa aggravata. Ha provato a raggirare un'anziana presentandosi come un carabiniere, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano sol facebook