‘Brigadiere ci ho provato’ ricercato scovato nel cassone del letto

I carabinieri di Borgoloreto hanno trovato il ricercato nascosto nel cassone del letto. L’uomo, condannato a più di quattro anni per rapina ed estorsione, era sfuggito all’arresto dopo un ordine di carcerazione emesso a gennaio dal Tribunale di Napoli. Quando sono andati a prenderlo a casa, però, di lui nessuna traccia. Solo qualche ora dopo, lo hanno scovato in modo insolito, nascosto proprio nel letto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 21 gennaio scorso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli lo avrebbe costretto a 4 anni e 3 mesi di reclusione per rapina ed estorsione ma quando i carabinieri della stazione di Borgoloreto lo sono andati a cercare a casa, di lui nessuna traccia. Era irreperibile da quel giorno, il 54enne scovato nel cassone del letto a casa di un conoscente dai militari dell’arma ai quali ha detto “Brigadiere, ci ho provato”. I militari non si erano arresi nelle ricerche e ieri sera hanno scoperto che si sarebbe potuto nascondere nell’appartamento di un conoscente, nel quartiere San Lorenzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

