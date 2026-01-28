Bovino silenziato sui social e criticato da Trump

Dopo le polemiche scatenate dall’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis e le critiche rivolte all’amministrazione Trump, il comandante Gregory Bovino è stato silenziato sui social. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha deciso di rimuoverlo da X, dove il suo account (@CMDROpAtLargeCA) è sparito da lunedì 26 gennaio. Bovino non ha più commentato pubblicamente la vicenda, e per ora resta difficile capire se si tratti di una scelta personale o di una misura presa dall’ufficio.

Dopo l' uccisione di Alex Pretti a Minneapolis e le successive critiche all'Amministrazione Trump, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti non solo ha rispedito il comandante Gregory Bovino in California, ma lo ha anche messo a tacere sui social: il suo account su X (@CMDROpAtLargeCA) risulta infatti inattivo da lunedì 26 gennaio. Come spiega il New York Times citando un funzionario del ministero, la decisione di impedire a Bovino l'accesso alla piattaforma non è stata presa dalla Casa Bianca, ma dai suoi superiori presso la la U.S. Customs and Border Protection, ossia la polizia di frontiera ( da non confondere con l'Ice ).

