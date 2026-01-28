Botte a scuola Al vaglio le posizioni delle tre ragazzine

La rissa scoppiata il 19 gennaio fuori dall’istituto Enriques di Castelfiorentino continua a far parlare. Le autorità stanno ascoltando le testimonianze e cercando di capire cosa sia successo davvero tra le quattro studentesse coinvolte. I filmati girati con i telefonini sono già sotto esame, mentre la famiglia della ragazza più colpita ha sporto denuncia. La giovane è ancora sotto shock, con un trauma cranico e danni all’orecchio sinistro. La scuola e le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza su un episodio che ha scosso

La rissa dello scorso 19 gennaio avvenuta negli spazi esterni dell' istituto Enriques di Castelfiorentino che ha coinvolto almeno quattro studentesse (in un "tre contro una" documentato da alcuni filmati girati con i telefonini da altri studenti presenti all'episodio violento) è sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri, i quali stanno indagando a seguito della denuncia sporta dalla famiglia della quattordicenne aggredita, che ha riportato un trauma cranico e danni al timpano dell'orecchio sinistro a causa dei pugni e degli schiaffi ricevuti. Sono tre le giovanissime, tutti minorenni, interessate dalla denuncia: per tutte e tre, al termine degli accertamenti, potrebbe prefigurarsi il deferimento al Tribunale dei minori per percosse o lesioni personali (sulla base di quanto emergerà dall'attività investigativa).

