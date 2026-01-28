Borussia Inter Marotta | Ottavi diretti complicati Diaby? Ipotesi remota
Beppe Marotta avverte che gli ottavi di finale saranno più difficili del previsto. Durante l’intervista a Sky Sport prima della partita contro il Borussia Dortmund, il dirigente nerazzurro ha spiegato che affrontare le prime squadre del girone sarà complicato. Sul fronte delle scelte di formazione, Marotta ha escluso l’ipotesi di vedere Diaby in campo, definendola remota. La sfida di questa sera al Signal Iduna Park si fa sempre più decisiva per il cammino dell’Inter in Champions League.
Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Borussia Dortmund-Inter, sfida decisiva della League Phase di Champions League in programma al Signal Iduna Park. In palio c’è un posto tra ottavi e playoff, con i nerazzurri di Cristian Chivu chiamati a una prova di carattere in uno degli stadi più caldi d’Europa. Il presidente dell’ Inter ha subito chiarito il peso della gara: “ Conta soprattutto la prestazione che dobbiamo offrire stasera, è un test importante per darci maggiore sicurezza nel prosieguo della stagione “. Sul tema qualificazione diretta agli ottavi, Marotta ha mantenuto un approccio realistico ma pragmatico.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
