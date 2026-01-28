Borussia Inter Marotta | Ottavi diretti complicati Diaby? Ipotesi remota

Beppe Marotta avverte che gli ottavi di finale saranno più difficili del previsto. Durante l’intervista a Sky Sport prima della partita contro il Borussia Dortmund, il dirigente nerazzurro ha spiegato che affrontare le prime squadre del girone sarà complicato. Sul fronte delle scelte di formazione, Marotta ha escluso l’ipotesi di vedere Diaby in campo, definendola remota. La sfida di questa sera al Signal Iduna Park si fa sempre più decisiva per il cammino dell’Inter in Champions League.

