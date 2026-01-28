Questa sera i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park in una partita decisiva. Se l’Inter vince, potrebbe ancora sperare di evitare i playoff, ma tutto dipende anche dai risultati delle altre squadre. La sfida si gioca in un clima teso, con i tifosi che attendono di capire se i loro giocatori riusciranno a portare a casa un risultato positivo in trasferta. La partita sarà visibile su Sky, Prime Video o Now, a seconda dell’abbonamento di ciascuno.

La sfida tra Borussia Dortmund ed Inter è determinante per i cammini europei di entrambe le squadre: vincendo, i nerazzurri avrebbero la possibilità di evitare i playoff soprattutto sperando in risultati positivi dagli altri campi, in alternativa verrebbe consolidata la buona posizione di classifica in vista dei playoff. Dopo 3 sconfitte consecutive in Champions, Chivu punta alla svolta non solo in campionato. Ottimo il rendimento del Borussia in Bundesliga, 2° dietro solo al Bayern dei record, mentre in Champions League tutto resta ancora aperto. I tedeschi sono a quota 12 punti - uno in meno dell'Inter -, ma una vittoria consoliderebbe la posizione "di favore" in vista dei playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter? La partita si svolge nell’ambito della fase a gironi di Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter

Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League; Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in TV; Champions, domani Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Borussia Dortmund-Inter: orario e dove vederla in tv e streamingDove vedere Borussia Dortmund-Inter in TV e streaming: SKY o Amazon? Tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Champions League. fantacalcio.it

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter, diretta tv e streaming del matchBorussia Dortmund-Inter, match dell’ottava e ultima giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale ... passioneinter.com

L’Inter perde uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato. Nicolò Barella non sarà a disposizione per la trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista resterà a Milano dopo aver accusato un risentimento muscolare nel - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Inter x.com