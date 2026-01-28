Chivu valuta le scelte di formazione in vista della partita di domani. L’Inter deve decidere tra tre centrocampisti per due posti, mentre il difensore rumeno rischia di essere diffidato e potrebbe saltare la prossima sfida. La squadra lavora per trovare la soluzione migliore, con un’idea che si fa strada tra le varie opzioni.

Inter News 24 Borussia Dortmund Inter, Chivu studia l’undici titolare tra diffidati e assenze: in tre per due posti a centrocampo, con una novità che prende quota. Il grande dubbio per Cristian Chivu alla vigilia dell’impegno di questa sera al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund riguarda la gestione dei diffidati in Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i giocatori a rischio sono Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez. Tutti e tre sono diffidati: un cartellino giallo comporterebbe la squalifica per il prossimo appuntamento europeo, che sia playoff o l’eventuale (e complicato) accesso diretto agli ottavi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Borussia Dortmund Inter, nodo diffidati per Chivu e dubbio a centrocampo: in tre per due posti, prende quota un’idea!

Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter

In vista della partita tra Borussia Dortmund e Inter, Chivu valuta di far riposare un giocatore titolare in attacco.

Per la partita tra Borussia Dortmund e Inter, analizzando le probabili formazioni, si evidenzia l'importanza dell’esperienza in difesa e il ruolo di un possibile dubbio a metà campo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter

Argomenti discussi: Inter macchina da gol ma c'è un nodo da sciogliere: Chivu cerca risposte già con il Borussia Dortmund; Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; FLASH | Chivu perde Nicolò Barella per Borussia Dortmund-Inter: il motivo; Probabili Borussia Dortmund-Inter e altre 3 storie sui Nerazzurri che potresti esserti perso.

Borussia Dortmund-Inter, tre diffidati ma con la possibile sorpresa FrattesiInter in campo a Dortmund con tre diffidati: Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro rischiano la squalifica. Chivu valuta Frattesi a centrocampo. interdipendenza.net

Borussia Dortmund-Inter: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo realeI nerazzurri scendono in campo al Westfalenstadion per contendere ai gialloneri l'ultima giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com

Dove vedere Borussia Dortmund- #Inter in tv Sky o Prime Video, orario x.com

Borussia Dortmund-Inter, il pranzo Uefa: alla scoperta dell'Overkamp e del menù "stagionale" Consueto pranzo Uefa a poche ore dalla sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. Ecco cosa ha scoperto l'inviato di FcInterNews - facebook.com facebook