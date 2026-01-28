Borussia Dortmund Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 21 al Signal Iduna Park si gioca Borussia Dortmund contro Inter, ultima giornata di Champions League. I tifosi sono già arrivati, il calcio d’inizio si avvicina. La partita può decidere molte cose e i giocatori sono pronti a dare il massimo. La tensione si taglia con il coltello, i riflettori sono puntati su questa sfida.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borussia Dortmund Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter Inter Lazio LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Inter Milan LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter, la guida completa; Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE – BORUSSIA DORTMUND-INTER in Diretta! Live reaction Champions LeagueSegui in diretta insieme a noi Borussia Dortmund Inter, 8a giornata Champions League 2025/2026 28 gennaio 2026 su Passione Inter in streaming ... passioneinter.com Borussia Dortmund-Inter: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo realeI nerazzurri scendono in campo al Westfalenstadion per contendere ai gialloneri l'ultima giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com L'attesa di Borussia Dortmund-Inter, le ultime dal centro: la carica dei tifosi nerazzurri - facebook.com facebook Borussia Dortmund- #Inter, la probabile formazione di Chivu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.