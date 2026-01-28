Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | termina il primo tempo

Alle 21 al Signal Iduna Park si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con le due squadre che si affrontano a viso aperto, senza ancora trovare la rete. La partita è accesa, i tifosi spingono i loro team, ma ancora nessun gol. Appuntamento a metà strada, per scoprire cosa succederà nel secondo tempo.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

