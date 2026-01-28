Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | si entra nell’ultimo quarto d’ora di gara Dentro Frattesi per Zielinski

Alle 21 al Signal Iduna Park va in scena l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. La partita sta entrando negli ultimi 15 minuti e il risultato è ancora sullo 0-0. In campo, Frattesi ha preso il posto di Zielinski, mentre i tifosi aspettano di capire chi alla fine avrà la meglio. La tensione è alta, ma per ora nessuno vuole mollare.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: si entra nell’ultimo quarto d’ora di gara. Dentro Frattesi per Zielinski Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 80-59, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Panathinaikos, con aggiornamenti live sull'Eurolega 2026. LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne 56-51, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter, la guida completa; Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE - Borussia Dortmund-Inter 0-0, 71': grande chance per il neoentrato Adeyemi, Sommer mette una pezzaBORUSSIA DORTMUND-INTER 0-0 LIVE MATCH 71' - Adeyemi si trova davanti a Sommer ma non riesce a controllare il pallone, Sommer riesce a mettere una pezza in uscita. 68' - ... fcinternews.it Borussia Dortmund-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVEIn corso il secondo tempo di Dortmund-Inter, sfida valida per l'ultima giornata della League Phase. Nel primo tempo Guirassy fallisce una grande palla gol davanti a Sommer, doppia occasione sprecata a ... sport.sky.it Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-0 FINE PRIMO TEMPO Tante occasioni potenziali per l'Inter, tutte sfruttate male. Una grandissima palla gol per Guirassy. Reti bianche a Dortmund x.com

