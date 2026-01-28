Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | si entra nell’ultimo quarto d’ora di gara Dentro Frattesi per Zielinski

Alle 21 al Signal Iduna Park va in scena l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. La partita sta entrando negli ultimi 15 minuti e il risultato è ancora sullo 0-0. In campo, Frattesi ha preso il posto di Zielinski, mentre i tifosi aspettano di capire chi alla fine avrà la meglio. La tensione è alta, ma per ora nessuno vuole mollare.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

