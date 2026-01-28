Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | partiti!

Questa sera alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. La partita è appena iniziata, e i tifosi sono già in fermento. Le due squadre cercano i tre punti per migliorare la loro posizione in classifica. Al momento il punteggio è di 0-0, e la partita si mantiene equilibrata. Seguiamo l’andamento in diretta, con le emozioni che si fanno sentire sul campo.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l’ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: partiti! Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter Borussia Dortmund Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Alle 21 al Signal Iduna Park si gioca Borussia Dortmund contro Inter, ultima giornata di Champions League. Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter LIVE: le parole In vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, il difensore nerazzurro Bisseck ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights | Champions League Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter, la guida completa; Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEInter impegnata al Signal Iduna Park per l'ultima giornata della League Phase. I nerazzurri, già sicuri almeno dei playoff, proveranno a centrare la qualificazione diretta agli ottavi: per farlo devon ... sport.sky.it Borussia Dortmund-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Borussia Dortmund-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Champions League: in campo Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus, Napoli-Chelsea e Union SG-Atalanta. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it - facebook.com facebook Le parole sul mercato del presidente dell'Inter nel pre partita della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.