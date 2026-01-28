Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | Crescono i nerazzurri sul piano del palleggio ma zero pericoli dalle parti di Kobel

Questa sera a Dortmund si gioca l’ultimo turno di Champions tra Borussia e Inter. I nerazzurri controllano il pallone, ma non creano grandi occasioni da gol. La partita resta ferma sul punteggio di 0-0 e nessuna delle due squadre riesce a mettere in difficoltà il portiere Kobel. I tifosi sono in attesa di un’ultima emozione, ma finora lo spettacolo si limita a un possesso palla lungo e senza conclusioni pericolose.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell'ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.

