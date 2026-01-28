Borussia Dortmund Inter Chivu spiazza tutti! Coppia d’attacco a sorpresa E in difesa…

Chivu sorprende tutti e sceglie una formazione inedita per la partita di questa sera. Il tecnico romeno decide di puntare sulla coppia d’attacco Thuram-Bonny, lasciando fuori i soliti titolari, e inserisce Acerbi al centro della difesa. La scelta genera discussioni tra i tifosi, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo con una formazione diversa dal solito.

Inter News 24 Borussia Dortmund Inter, Chivu è pronto a schierare dal primo minuto la coppia Thuram-Bonny e Acerbi al centro della difesa. In vista dell’imminente e decisivo impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund, arrivano importanti aggiornamenti sulle scelte di formazione di Cristian Chivu. Nonostante il primato in campionato con 52 punti, il tecnico nerazzurro deve fare i conti con l’assenza pesante di Barella e gestire le energie per il rush finale di gennaio. Borussia Dortmund Inter, le scelte: coppia Thuram-Bonny e Acerbi torna titolare. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, filtrano novità significative sia per quanto riguarda il reparto offensivo che per la gestione della retroguardia nel muro giallo del Signal Iduna Park. 🔗 Leggi su Internews24.com

In vista della partita tra Borussia Dortmund e Inter, Chivu valuta di far riposare un giocatore titolare in attacco.

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, con l’attenzione rivolta non solo ai risultati offensivi, ma anche a un dato chiave che emerge dall’analisi recente.

