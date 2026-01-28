Borussia Dortmund Inter 0-2 | impresa degli uomini di Chivu Ma per i nerazzurri ci sono gli spareggi

Questa sera il Borussia Dortmund ha perso 2-0 contro l’Inter al Signal Iduna Park. I nerazzurri hanno fatto un’ottima prestazione e si sono qualificati direttamente agli spareggi. La partita ha visto gli uomini di Chivu dominare sul campo e conquistare una vittoria importante, che li mette in buona posizione per il prossimo turno. I tifosi nerazzurri sono usciti dallo stadio soddisfatti, mentre i tedeschi devono ancora affrontare la fase a eliminazione diretta.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell'ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.

