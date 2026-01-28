Boom rosa nella città stellata | su 23 nati 15 sono femmine

A Palmanova, nella biblioteca comunale, si è conclusa la cerimonia di consegna delle Pigotte Unicef ai neonati del 2025. Durante l’evento, sono stati consegnati 23 regali, di cui 15 sono femmine. La città festeggia così la nascita di più bambine rispetto ai maschi, in un clima di festa e solidarietà.

Si è svolta nella biblioteca comunale la cerimonia di consegna delle Pigotte Unicef ai bambini nati nel 2025 a Palmanova. Un appuntamento che unisce accoglienza, solidarietà e politiche educative, inserito in una campagna attiva da oltre dieci anni e affiancato dalla presentazione di nuovi progetti per l’infanzia. Nel corso dell’anno i nuovi nati residenti a Palmanova sono stati 23: 15 femmine e 8 maschi. Un dato in lieve crescita rispetto al 2024, quando le nascite registrate erano state 21. Un gesto simbolico, ma carico di significato, per dare il benvenuto ai più piccoli e ribadire l’impegno della comunità verso i valori della solidarietà.🔗 Leggi su Udinetoday.it

A Merate, nel 2025 sono nati 100 bambini, segnando un incremento di 30 unità rispetto al 2024 e una crescita rispetto alla media degli anni precedenti.

