Boom di visitatori a Bagno durante le festività

Durante le festività, Bagno di Romagna ha registrato un notevole afflusso di turisti. Il ‘Magico Natale’ ha portato nelle strade luci, mercatini e tanta gente, con un bilancio più che positivo. Le visite si sono concentrate tra l’Immacolata e la Befana, portando un’ondata di entusiasmo e movimento nel paese.

Consuntivo positivo per il ' Magico Natale ' che ha illuminato Bagno di Romagna dall'Immacolata alla Befana. Lo comunica la società Tre Terme, promotrice dell'iniziativa, in collaborazione con altri enti e associazioni, che poi scrive: "Boom di visitatori per il Magico Natale a Bagno di Romagna. Durante tutto il periodo di apertura del piccolo villaggio di Babbo Natale, vi è stato un flusso costante di turisti, residenti, con picchi di visite nei fine settimana e nei periodi centrali di festa. Lunghe le file anche solo per farsi un selfie davanti al simpatico bosco degli gnomi luminosi. A Babbo Natale sono state destinate, e non solo dai bimbi, circa 1.

