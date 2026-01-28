Bonus mamme 40 euro al mese | il nuovo vademecum INPS con requisiti scadenze e le novità per il 2026

L’INPS ha pubblicato il nuovo vademecum sul Bonus mamme, spiegando chi può riceverlo, come fare domanda e quando scadono i termini. Si tratta di un aiuto di 40 euro al mese per le mamme che nel 2025 hanno lavorato e hanno almeno due figli a carico. La guida chiarisce anche le novità previste per il 2026, rendendo più facile capire chi può usufruirne e come muoversi.

L'INPS ha pubblicato il Vademecum Bonus mamme per chiarire modalità, requisiti e scadenze del contributo destinato a chi, nel corso del 2025, ha svolto attività lavorativa con almeno due figli a carico. Il bonus è stato introdotto dal decreto-legge 952025, poi convertito nella legge 1182025, e prevede un'integrazione al reddito di 40 euro al mese per un massimo di 12 mensilità. Per ottenere l'erogazione in un'unica soluzione entro febbraio 2026, la domanda doveva essere presentata entro il 31 gennaio. Anche chi non ha ancora ricevuto il pagamento rientra nella procedura. In caso di mensilità mancanti nella domanda già trasmessa, è possibile inviare un'integrazione entro la stessa data.

