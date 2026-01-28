L’INPS ha annunciato che anche i giovani under 35 con partita IVA potranno ricevere il bonus di 500 euro al mese. La misura, attesa da mesi, si apre ora anche a professionisti come avvocati, commercialisti, architetti e psicologi. Da oggi, migliaia di giovani italiani che lavorano in modo autonomo possono richiederlo e ricevere un aiuto concreto.

Una svolta attesa da mesi arriva finalmente per migliaia di giovani professionisti italiani. L’INPS ha ufficialmente aperto il bonus mensile di 500 euro anche ai titolari di partita IVA, correggendo una discriminazione che aveva escluso avvocati, commercialisti, architetti, psicologi e molti altri professionisti dal sostegno previsto dal decreto Coesione. La comunicazione è arrivata tramite il messaggio numero 270 del 27 gennaio 2026, pubblicato dopo un confronto approfondito tra l’Istituto di previdenza e il Ministero del Lavoro. Inizialmente, l’INPS aveva interpretato la normativa in modo restrittivo, limitando l’accesso solo a chi aveva costituito un’attività in forma societaria o imprenditoriale tradizionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Bonus giovani under 35, 500 euro al mese anche per le partite Iva: ecco chi può richiederlo

Il governo ha deciso di aprire il bonus da 500 euro al mese anche ai giovani professionisti con partita IVA.

Il bonus giovani under 35 viene prorogato fino al 2026, offrendo fino a 500 euro al mese.

