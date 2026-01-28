Bonelli a Santa Teresa | L' Italia frana e il governo preferisce il Ponte

Angelo Bonelli ha visitato Santa Teresa di Gallura, nel Messinese, per vedere di persona i danni causati dagli eventi meteo estremi. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha criticato duramente l’azione del governo, accusandolo di preferire il Ponte rispetto alla reale messa in sicurezza del territorio. Bonelli ha sottolineato come l’Italia stia franando e che servono interventi concreti per fermare questa tendenza.

Anche Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e coportavoce di Europa Verde, è stato nel Messinese per una serie di visite nei territori duramente colpiti dagli eventi meteo estremi degli ultimi giorni. Nel corso della giornata Bonelli ha incontrato amministratori locali, tra gli altri Santa Teresa Riva dove è stato accompagnato dal sindaco Danilo Lo Giudice. "Con il ciclone Harry l'Italia ha vissuto l'ennesimo disastro annunciato: un evento tropicale nel mese di gennaio, causando quasi 2 miliardi di euro di danni. Mentre l'Italia frana e affoga, il governo preferisce le opere speculative come il ponte sullo Stretto alla sicurezza delle persone e del territorio: sono irresponsabili!".

