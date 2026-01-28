Domenica allo stadio Renato Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A. L’arbitro scelto è Gianluca Manganiello, che fischierà l’inizio del match. I tifosi sono pronti, e le due squadre si preparano ad affrontarsi per tre punti importanti.

Domenica, allo stadio Renato Dall’Ara, la gara Bologna-Milan, valida per la 23ª giornata di Serie A, sarà arbitrata da Gianluca Manganiello. La designazione definisce il quadro di una partita che pesa sulla parte alta della classifica e che richiede gestione, personalità e attenzione ai dettagli. Manganiello, precedenti e numeri stagionali. Nel corso delle ultime stagioni, Manganiello ha incrociato più volte sia il Milan sia il Bologna, maturando un bagaglio significativo in gare di medio-alta classifica. Il bilancio con i rossoneri è complessivamente equilibrato, con prestazioni spesso solide e un numero di sanzioni disciplinari generalmente contenuto, segnale di una conduzione che tende a far scorrere il gioco. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Bologna-Milan, arbitra Manganiello: ufficiale la designazione per la 23ª giornata

Serie A, gli arbitri della 23esima giornata: Massa per l'Inter, Manganiello per Bologna-Milan, tutte le designazioniSono stati designati gli arbitri per la 23esima giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 30 gennaio con Lazio-Genoa (arbitra Zufferli) e si concluderà martedì 3 febbraio con Bologna-Milan, affidata ... calciomercato.com

Bologna-Milan, arbitra Manganiello. Mazzoleni al VARL'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la 23esima giornata di Serie A in scena tra weekend e martedì prossimo. Questa la squadra arbitrale assegnata per Bologna-Milan, che ... milannews.it

