Bolkestein fine dei giochi | A giugno le gare ma noi non sappiamo cosa dobbiamo fare

La situazione dei lavoratori nel settore delle spiagge si fa sempre più tesa. A giugno ci saranno le gare per le concessioni, ma molti non sanno ancora cosa aspettarsi. Le incertezze si susseguono e ormai c’è chi teme di perdere il lavoro senza capire come muoversi. La confusione regna sovrana, e le persone cercano risposte che ancora non arrivano.

Fermo, 28 gennaio 2026 – Lavorare e intanto non sapere se tra un mese, sei mesi, un anno, il tuo posto di lavoro ci sarà più. È un po’ in questo limbo che vivono gli imprenditori del mare, i concessionari di spiaggia, da 15 anni in attesa di sapere che cosa sarà di loro a causa dell’applicazione, sempre rimandata dai Governi, della direttiva Ue Bolkestein. Ma adesso pare che i giochi siano fatti. "Questo clima è devastante”. Una certezza infatti c’è, i posti che gestiscono da anni andranno all’asta, come e quando non è dato saperlo, come racconta Romina Iobbi, alla guida con il fratello Fabio dello storico chalet di Porto San Giorgio Duilio: “Siamo nel limbo più assoluto, sembra sempre peggio, per quanto le associazioni di categoria come la Cna cerchino di darci gli strumenti per interpretare il cambiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

