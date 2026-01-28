Boccone di traverso nel ristorante | salvato da poliziotto fuori servizio

Da brindisireport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, una donna ha raccontato di aver assistito a un episodio che ha avuto un lieto fine. Ieri, al ristorante, un uomo stava per soffocare con un boccone. Per fortuna, un poliziotto fuori servizio ha subito capito la situazione e gli è corso in aiuto, salvandogli la vita.

Riceviamo a pubblichiamo la testimonianza di una donna che nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, ha assistito al salvataggio di un uomo che stava per essere soffocato da un boccone in un ristorante. Il tempestivo intervento di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. I fatti si.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Boccone Traverso

Ieri in Campania: rapina sventata da un Poliziotto Penitenziario fuori servizio

Ecco le principali notizie di ieri in Campania: un poliziotto penitenziario fuori servizio ha impedito una rapina, evidenziando attenzione e prontità.

Rapinatore riconosciuto da un poliziotto fuori servizio: la fuga finisce in un Bed & Breakfast

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Boccone Traverso

Argomenti discussi: Articolo - Politica e storia. Un boccone di traverso; Soffoca la figlia di 5 mesi con un cuscino, i carabinieri sfondano la porta e salvano la bambina; Una bambina di due anni è morta soffocata da un wurstel; Davos e la cena dei miliardari finita nel caos. Fischi e contestazioni al teorico dei dazi di Trump.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.