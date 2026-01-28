Boccone di traverso nel ristorante | salvato da poliziotto fuori servizio

Questa mattina, una donna ha raccontato di aver assistito a un episodio che ha avuto un lieto fine. Ieri, al ristorante, un uomo stava per soffocare con un boccone. Per fortuna, un poliziotto fuori servizio ha subito capito la situazione e gli è corso in aiuto, salvandogli la vita.

Riceviamo a pubblichiamo la testimonianza di una donna che nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, ha assistito al salvataggio di un uomo che stava per essere soffocato da un boccone in un ristorante. Il tempestivo intervento di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. I fatti si.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Boccone Traverso Ieri in Campania: rapina sventata da un Poliziotto Penitenziario fuori servizio Ecco le principali notizie di ieri in Campania: un poliziotto penitenziario fuori servizio ha impedito una rapina, evidenziando attenzione e prontità. Rapinatore riconosciuto da un poliziotto fuori servizio: la fuga finisce in un Bed & Breakfast Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Boccone Traverso Argomenti discussi: Articolo - Politica e storia. Un boccone di traverso; Soffoca la figlia di 5 mesi con un cuscino, i carabinieri sfondano la porta e salvano la bambina; Una bambina di due anni è morta soffocata da un wurstel; Davos e la cena dei miliardari finita nel caos. Fischi e contestazioni al teorico dei dazi di Trump. SOS SOFFOCAMENTO: conosci la Manovra di Heimlich Un boccone di traverso può trasformarsi in un'emergenza vitale in pochi secondi pertanto ti consigliamo di intervenire tempestivamente. Step 1 Posizionati di fianco e leggermente dietro la vittima. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.