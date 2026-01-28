BLOG | Non chiamatelo romanticismo | la gelosia patologica è controllo ossessione possesso

La gelosia viene spesso vista come un segno d’amore, ma in molti casi nasconde un lato più oscuro. Quando si trasforma in controllo e ossessione, smette di essere sentimento e diventa un pericolo reale, che può portare a comportamenti violenti o rischiosi. È un problema più diffuso di quanto si pensi, spesso nascosto dietro un’immagine di normalità.

La gelosia viene spesso romanticizzata. Considerata una prova d’amore, un segno di coinvolgimento. Ma quando diventa controllo, ossessione, sorveglianza, smette di essere emozione e diventa rischio.La gelosia patologica nasce dall’insicurezza profonda. Da un senso di inadeguatezza che spinge a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Gelosi Patologica Non chiamatelo Sud, chiamatelo Mezzogiorno Leggo libri sul Mezzogiorno, ma spesso li sfoglio senza condividerne le idee. Dal controllo per una possibile violazione del codice della strada al possesso di droga Durante la notte a San Giorgio a Cremano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di possesso di droga. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. VIENNETTA A MODO MIO CON GELATO DI COCCO Pochi ingredienti e tanto gusto unito alla freschezza di un gelato Facciamo oggi questa viennetta, o chiamatelo come preferite, di gelato al cocco fatto in casa Il video qui https://www.facebook.com/share/r/1 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.