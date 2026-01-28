BLOG | Non chiamatelo romanticismo | la gelosia patologica è controllo ossessione possesso

La gelosia viene spesso vista come un segno d’amore, ma in molti casi nasconde un lato più oscuro. Quando si trasforma in controllo e ossessione, smette di essere sentimento e diventa un pericolo reale, che può portare a comportamenti violenti o rischiosi. È un problema più diffuso di quanto si pensi, spesso nascosto dietro un’immagine di normalità.

La gelosia viene spesso romanticizzata. Considerata una prova d'amore, un segno di coinvolgimento. Ma quando diventa controllo, ossessione, sorveglianza, smette di essere emozione e diventa rischio.La gelosia patologica nasce dall'insicurezza profonda. Da un senso di inadeguatezza che spinge a.

