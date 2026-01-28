Questa mattina, le forze dell’ordine tedesche hanno fatto un blitz alla sede di Deutsche Bank a Francoforte e in una filiale a Berlino. Le autorità indagano su possibili riciclaggi di denaro e sospetti legami con Abramovich. La notizia ha fatto crollare il titolo in Borsa, creando scompiglio tra gli investitori.

Roma - Perquisizioni a Francoforte e Berlino, indagini per riciclaggio su dipendenti ignoti: il titolo Deutsche Bank scende in Borsa dopo la notizia diffusa da Spiegel Un blitz dell’Anticrimine federale tedesco ha interessato nelle prime ore di oggi Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino. A riportarlo è Der Spiegel, secondo cui l’operazione rientra in una più ampia indagine per sospetto riciclaggio di denaro. Le verifiche, coordinate dalla Procura di Francoforte, riguardano responsabili e dipendenti dell’istituto, al momento non identificati, sospettati di aver agevolato flussi finanziari illeciti riconducibili ad aziende straniere. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Blitz in Deutsche Bank scuote i mercati: sospetti riciclaggio e legami Abramovich

Approfondimenti su DeutscheBank Frankfurt

La polizia tedesca ha fatto un blitz alla Deutsche Bank a Francoforte e a Berlino.

La polizia ha perquisito gli uffici della Deutsche Bank a Francoforte e una filiale di Berlino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su DeutscheBank Frankfurt

Argomenti discussi: Avanti Amplifon e Saipem. Tim e Bper in coda al listino; Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino; Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Indagini collegate ad Abramovich; La crescita del turismo, Orsini: È una vera industria, ora un piano di sistema.

Blitz alla Deutsche Bank di Francoforte e Berlino, indagini sul presunto riciclaggio collegato alle società dell’oligarca Roman AbramovichBlitz alla Deutsche Bank per sospetto riciclaggio di denaro in favore delle società dell’oligarca russo Roman Abramovich. E’ quanto ... ilriformista.it

Spiegel: Blitz alla Deutsche Bank, perquisite le sedi a Francoforte e Berlino. 'Sospetto riciclaggio'Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. ansa.it

Deutsche Bank, perquisizioni a Francoforte e Berlino: sospetto riciclaggio di denaro, indagini legate ad Abramovich - facebook.com facebook

Blitz in Deutsche Bank. Media tedeschi: attività sospette legate all’oligarca russo Abramovich Approfondisci qui x.com