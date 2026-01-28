Blitz di polizia locale e Asl in un minimarket etnico del centro sequestri di cibo e sanzioni FOTO

Questa mattina, agenti della polizia locale e dell’Asl sono entrati in un minimarket etnico del centro cittadino. Durante l’ispezione hanno sequestrato circa 90 chili di carne e pesce, perché conservati in modo scorretto. Il negozio è stato multato e rischia sanzioni più severe. La normativa sulla conservazione dei prodotti alimentari viene così rispettata, dopo che si sono riscontrate gravi carenze.

Controllo in un'attività nella zona di piazza Santa Caterina. Novanta chili di carne e pesce sottoposti a sequestro penale e 300 articoli tra alimentari e non sottoposti a sequestro amministrativo Gravissime carenze in merito allo stato di conservazione dei prodotti congelati che hanno portato al sequestro penale di circa 90 chili di carne e pesce per violazione della normativa sulla conservazione. È il bilancio del controllo eseguito mercoledì 28 gennaio dalla polizia locale e dalla Asl in un minimarket etnico del centro, nella zona di piazza Santa Caterina. L'ispezione si è conclusa con un sequestro penale, uno amministrativo e con una contestuale sanzione amministrativa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

