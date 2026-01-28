Bitorno il bar gestito da persone con disabilità | Qui posso fare il maitre

A Bitonto, nel barese, il bar Bitorno gestito da persone con disabilità apre le sue porte. Qui, ognuno ha il suo ruolo: alcuni fanno il caffè, altri servono ai tavoli. Le persone coinvolte raccontano che lavorare nel bar le fa sentire utili e indipendenti. Un’esperienza semplice, ma che cambia davvero la vita.

Da bar-n-out, il bar della cooperativa sociale Ziph di Bitonto, nel barese, persone con disabilità, ognuna con il proprio compito, sono coinvolte in un'attività inclusiva, dal valore educativo e formativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

