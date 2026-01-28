Bitorno il bar gestito da persone con disabilità | Qui posso fare il maitre
A Bitonto, nel barese, il bar Bitorno gestito da persone con disabilità apre le sue porte. Qui, ognuno ha il suo ruolo: alcuni fanno il caffè, altri servono ai tavoli. Le persone coinvolte raccontano che lavorare nel bar le fa sentire utili e indipendenti. Un’esperienza semplice, ma che cambia davvero la vita.
Da bar-n-out, il bar della cooperativa sociale Ziph di Bitonto, nel barese, persone con disabilità, ognuna con il proprio compito, sono coinvolte in un'attività inclusiva, dal valore educativo e formativo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Bitonto Bar
Un anno di 'Bar-n-out': iprimo anniversario per il bar di Bitonto gestito dai ragazzi con disabilità
Il primo anniversario di 'Bar-n-out' a Bitonto segna un traguardo importante per un progetto gestito da ragazzi con disabilità.
Un anno di 'Bar-n-out': primo anniversario per il bar di Bitonto gestito dai ragazzi con disabilità
A un anno dalla sua apertura, ‘Bar-n-out’ a Bitonto celebra il primo anniversario.
A Bitonto primo compleanno per il bar gestito da ragazzi con disabilità Bar-n-out. Scopri di più https://bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail - facebook.com facebook
A Bitonto primo compleanno per il bar gestito da ragazzi con disabilità Bar-n-out. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.