Alla vigilia della partita decisiva contro il Borussia Dortmund, Yann Bisseck si presenta carico. L’Inter ha bisogno del massimo in Champions e il difensore non nasconde la fiducia: «A Dortmund possiamo vincere». La sfida è cruciale, e i nerazzurri sanno che un risultato positivo potrebbe aprire loro le porte degli ottavi. Bisseck si prepara a scendere in campo con determinazione, consapevole dell’importanza della gara.

Alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, ultima e decisiva gara della League Phase di Champions League, la parola passa a Yann Bisseck. Il difensore nerazzurro, tedesco di nascita, ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport insieme al tecnico Cristian Chivu, riportando l’attenzione su una notte europea che può indirizzare il cammino continentale dell’Inter, capolista in Serie A e chiamata ora a confermarsi anche fuori dai confini nazionali. Il ritorno in Germania e il peso della Champions. Per Bisseck, quella di Dortmund non è una trasferta come le altre. Tornare a giocare in Germania, davanti a famiglia e amici, aggiunge un significato speciale a una partita già carica di tensione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Bisseck carica l’Inter: «In Champions serve il massimo, a Dortmund possiamo vincere»

