Big E | I fan sono stati privati del passaggio di Finn Balor al ruolo di babyface
Finisce senza grandi sorprese il passaggio di Finn Balor al ruolo di babyface. I fan avevano sperato che il suo incontro con CM Punk avrebbe segnato una svolta, ma le cose sono rimaste sostanzialmente ferme. Big E ha detto che i tifosi sono stati privati di questa evoluzione, lasciando l’atmosfera più o meno invariata.
L’universo WWE credeva che Finn Balor sarebbe diventato un babyface dopo il suo incontro con CM Punk. Ma le cose non sono andate così. Nelle ultime settimane a RAW, sembrava che la compagnia stesse accennando a un cambio di ruolo per Finn Balor. Tra la sua promozione da babyface durante una pausa pubblicitaria diverse settimane fa e l’incontro per il titolo della scorsa settimana con CM Punk, sembrava che The Prince fosse pronto a tornare alla ribalta. Purtroppo, ciò non è avvenuto. Lunedì sera a RAW, dopo aver saputo che non avrebbe potuto partecipare al Royal Rumble match, Balor ha rovinato il main event per il titolo tra CM Punk e AJ Styles. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondimenti su Finn Balor WWE
Finn Balor: “Vi racconto come nasce il nome del Bullet Club”
Finn Balor rivela come è nato il nome del Bullet Club, ispirato da un suggerimento di Minoru Suzuki.
Finn Balor: “NXT UK ha reso povere tutte le “indie””
Finn Balor ha espresso una riflessione critica sull’impatto di NXT UK sulla scena del wrestling indipendente nel Regno Unito.
Ultime notizie su Finn Balor WWE
