Big E | I fan sono stati privati del passaggio di Finn Balor al ruolo di babyface

Finisce senza grandi sorprese il passaggio di Finn Balor al ruolo di babyface. I fan avevano sperato che il suo incontro con CM Punk avrebbe segnato una svolta, ma le cose sono rimaste sostanzialmente ferme. Big E ha detto che i tifosi sono stati privati di questa evoluzione, lasciando l’atmosfera più o meno invariata.

L’universo WWE credeva che Finn Balor sarebbe diventato un babyface dopo il suo incontro con CM Punk. Ma le cose non sono andate così. Nelle ultime settimane a RAW, sembrava che la compagnia stesse accennando a un cambio di ruolo per Finn Balor. Tra la sua promozione da babyface durante una pausa pubblicitaria diverse settimane fa e l’incontro per il titolo della scorsa settimana con CM Punk, sembrava che The Prince fosse pronto a tornare alla ribalta. Purtroppo, ciò non è avvenuto. Lunedì sera a RAW, dopo aver saputo che non avrebbe potuto partecipare al Royal Rumble match, Balor ha rovinato il main event per il titolo tra CM Punk e AJ Styles. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Big E:”I fan sono stati privati del passaggio di Finn Balor al ruolo di babyface.” Approfondimenti su Finn Balor WWE Finn Balor: “Vi racconto come nasce il nome del Bullet Club” Finn Balor rivela come è nato il nome del Bullet Club, ispirato da un suggerimento di Minoru Suzuki. Finn Balor: “NXT UK ha reso povere tutte le “indie”” Finn Balor ha espresso una riflessione critica sull’impatto di NXT UK sulla scena del wrestling indipendente nel Regno Unito. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Finn Balor WWE Argomenti discussi: La Val di Fiemme si trasforma in un grande palcoscenico di cultura e spettacolo per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; L’ultima next big thing del rock inglese; FFXIV Fan Fest Party Milano 2026: aperte le prenotazioni per il grande watch party italiano; The Big Bang Theory spin off, Kaley Cuoco ci sarà? Le parole dell'attrice. Trama del film Big FanPaul Alfiero è uno dei fan più sfegatati della squadra di football dei New York Giants. Un giorno si trova a essere picchiato dal suo giocatore preferito. L'evento gli farà cambiare opinione sul mondo ... movieplayer.it Non c'è spazio per Finn Balor #TSOW #WWE #WWERaw - facebook.com facebook WWE: AJ Styles a Raw ottiene un match titolato da CM Punk, ma Finn Balor rovina tutto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.