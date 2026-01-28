La seconda stagione di Berlino, la serie spin-off de La Casa di Carta, arriverà su Netflix a maggio. Nel trailer ufficiale, si vede il ritorno di Berlino con un nuovo colpo da mettere a segno, nuovi personaggi e una location diversa. La serie promette suspense e azione, mentre i fan aspettano di scoprire cosa ha in serbo il protagonista.

La seconda stagione della serie spin-off de La Casa di Carta debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo maggio con un nuovo e sensazionale colpo da mettere a segno Berlino sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una nuova location, come anticipato nel teaser trailer rilasciato oggi da Netflix di Berlino e la dama con l'ermellino. Il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato che prosegue l'universo narrativo de La casa di carta, dopo una prima stagione intitolata semplicemente Berlino, arriverà solo su Netflix il 15 maggio prossimo. La nuova stagione della serie sarà composta da otto episodi che vedranno alternarsi alla regia Albert Pintó (Berlino, Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Berlino torna su Netflix: nel trailer della Stagione 2 Leonardo Da Vinci e il colpo del secolo

Nel trailer della seconda stagione della serie spagnola

