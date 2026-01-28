Bergamini al Panathlon | E’ l’uomo dei record

Questa sera il Panathlon di Lucca ha incontrato Bergamini, che si è presentato come “l’uomo dei record”. L’atleta ha parlato delle sue sfide più grandi e delle imprese che lo hanno portato ai limiti, ispirando gli appassionati di sport e avventura presenti. L’evento di lunedì prossimo si concentrerà su valori umani e alpinismo, ma già questa sera si è capito che Bergamini ha una storia da raccontare.

Il Panathlon Club di Lucca organizza per lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 18, un evento di grande rilevanza dedicato allo sport, all'avventura e ai valori umani dell'alpinismo. L'incontro, che si terrà nell'auditorium di San Micheletto in via Elisa, vedrà come protagonista assoluto Riccardo Bergamini, uno dei più grandi alpinisti italiani contemporanei, orgoglio della città di Lucca. Classe 1976, lucchese doc, Riccardo Bergamini è conosciuto a livello internazionale per le sue straordinarie imprese in alta quota. Nel 2025 ha compiuto una storica prima ascensione assoluta nel Karakorum, conquistando una vetta di oltre 6000 metri mai scalata prima, che ha voluto chiamare " Cima Italia ", portando il tricolore su una montagna inviolata.

